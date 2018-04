- Für seine X-Sign Content Management Software hat BenQ nun den international renommierten iF Design Award erhalten. In der Disziplin „Service Design“ wurde die Lösung in der Kategorie UX zum Sieger gekürt. von Thomas Kletschke

Das cloudbasierte CMS X-Sign ist eine Eigenentwicklung, die erstmals 2014 vorgestellt und seitdem stetig weiterentwickelt wurde. Eine hohe Benutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung der Software im Fokus. Anwender können in Verbindung mit Digital Signage Displays des Herstellers schnell und bequem interaktive Inhalte für Instore Marketing erstellen und diese termingerecht teilen und überwachen.

So gibt es beispielsweise eine Verfolgung der Touch-Interaktion mit zentralisierter Datenerfassung. Die Software, die keine lokale Server-Umgebung erfordert, kann parallel zu wachsenden Unternehmen problemlos erweitert werden.