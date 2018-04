- Die Mediaagentur PHD Germany ist seit Anfang April nun auch in Hamburg ansässig. Die Dependance führt Axel Ahlbrecht, der als Managing Partner von der Omnicom Media Group Germany-Tochter areasolutions zu PHD wechselt. von Thomas Kletschke

Nach Frankfurt und Düsseldorf ist die neue Niederlassung im Norden der dritte Standort in Deutschland. Infolge des erfolgreichen Volkswagens-Pitchs werden von Hamburg aus teilweise auch Leistungen für VW betreut. Die Räumlichkeiten der neuen Hamburger Dependance befinden sich im Atlantic Haus, dem Gebäude der PHD-Holding Omnicom Media Group Germany, unmittelbar an den Landungsbrücken, am Zirkusweg 1.

Geführt wird das Büro von Axel Ahlbrecht, der als Managing Partner von der Omnicom Media Group Germany-Tochter areasolutions zu PHD wechselt.