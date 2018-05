- Im ersten Halbjahr 2018 hat Digital Signage-Spezialist Oruvision hat an Standorten in ganz Österreich neue Systeme in Reisebüros und Reisezentren installiert. von Thomas Kletschke

Aufträge von Neukunden haben in den ersten sechs Monaten des Jahres für Geschäftszuwachs beim österreichischen Anbieter Oruvision gesorgt, der auf Digital Signage in den Bereichen Reisebüros und Touristik spezialisiert ist, und seit 2017 mit TUI Österreich über einen wichtigen Kooperationspartner verfügt.

Zu den neuen Kunden gehört das TUI ReiseCenter Trinko, das im Einkaufszentrum Interspar in Steyr/Tabor liegt. Nach der Revitalisierung des benachbarten Einzelhändlers Interspar setzte auch das Reisebüro zu seinem 20-jährigen Jubiläum auf ein Facelifting, zu dem nun auch Digital Signage gehört. Nun wird auch in diesem Reisebüro mit Bewegtbild gearbeitet.

Auch der vor mehr als 50 Jahren gegründete Flugreiseveranstalter Rhomberg Reisen aus Dornbirn in Vorarlberg hat sich nun für ein DS-System des Anbieters entschieden. Damit wird dem auch online sehr aktiven Reisebüro eine bessere Präsenz in der Öffentlichkeit sowie eine neue Schnittstelle zum stationären Vertrieb ermöglicht.