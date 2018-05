- In der zweitgrößten Shopping Mall der Schweiz sorgt ein interaktives Wegeleitungssystem für die Orientierung der Besucherinnen und Besucher. von Thomas Kletschke

Die Mall of Switzerland ist ein Einkaufszentrum im Kanton Luzern (CH), das im November 2017 eröffnete. Das Shopping Centre – in dem im Übrigen der Media Owner APG|SGA DooH-Werbung auf Stelen vermarktet – ist mit 65.000 m² Gesamtfläche und rund 150 Shops das zweitgrößte Einkaufszentrum der Schweiz.

Besucherinnen und Besucher können sich an 13 hochformatigen Stelen über das Center via interaktivem 2D-Wegeleitsystem informieren, das von 3d-berlin stammt. Partner in dem Projekt war screenFOODnet.

Mit der Lösung können in der Suche Shops über Kategorien oder Suchbegriffen gefunden werden. Auf dem Centerplan wird der Standort der Shops angezeigt. Per „Weg anzeigen“-Button wird der kürzeste Weg als Pfad auf der Karte angezeigt und kann zusätzlich auf dem besuchereigenen Smartphone installationsfrei aufgerufen werden. Der Centerplan ist überdies auf dem analogen Center-Flyer wie auch auf der Webseite eingebunden.