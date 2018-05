Einer der am weitesten unterschätzen Touchpoints in Fashion-Retail ist die Umkleide oder neudeutsch „Fitting Room“. Mehr als die Hälfte der Kaufentscheidungen fallen in der Umkleide negativ aus, da das Licht meistens schlecht ist und die oft nicht mehr als 3 m² kleinen Kabinen keinerlei Erlebnis bieten. Intimissimi und Primark bringen mit zwei sehr unterschiedlichen Konzepten Experience in den Fitting-Room.