- Microsoft hat die zweite Generation seines Interactive Whiteboards Surface Hub vorgestellt. Beim Surface Hub 2 handelt es sich um einen 50,5″ Screen mit 4K-Auflösung. Bis zu vier der Geräte können als Video Wall genutzt werden. von Thomas Kletschke

Das Surface Hub 2 ist ein neues Large Format Display, das für das kollaborative Arbeiten in Arbeits- und Meetingräumen konzipiert wurde. Bis zu vier der Devices können nebeneinander kombiniert werden und mehrere Nutzer gleichzeitig am Gerät angemeldet sein. Das Surface Hub 2 soll 2019 verfügbar sein, wie Microsoft nun mitteilte.

Der Screen kommt mit neuen Features, ist mit einem 50,5″ großen 4K Multi-Touchscreen sowie 4K-Kameras für die Interaktion am Display ausgestattet. Funktionen wie die Dynamische Rotation erlauben es, Inhalte intuitiv in der Portrait- oder Landschaftsansicht zu bearbeiten – das erinnert an die Herangehensweise die Samsung mit seinem zu Jahresanfang gelaunchten Flip umgesetzt hat. Integrierte Lautsprecher und Mikrofone runden die Hardware ab.

Der Surface Hub 2 ist schlanker als der Vorgänger – Details dazu nannte das Unternehmen bislang nicht. Zudem ist der Screen leichter als die beiden Vorgänger-Versionen. Gemeinsam mit Steelcase entwickelte Rollständer und Wandhalterungen machen das Großbild-Device noch mobiler. In puncto des Rollständers eine weitere Verwandschaft mit dem Flip.

Der im Hoch- und Querformat nutzbare Screen lässt sich in einer Konfiguration von bis zu vier Screens kombinieren. So können verschiedene Anwendungen parallel von mehreren Nutzern verwendet werden.

Zudem ermöglicht Surface Hub 2 die gleichzeitige Anmeldung mehrerer Anwender an einem Gerät. Nutzer können auf diese Weise zeitgleich auf ihre Dokumente und Ideen zugreifen, diese teilen und zusammenführen. Nicht zuletzt unterstützt Surface Hub 2 Anwendungen wie Microsoft Teams, Microsoft Whiteboard, Office 365 und die Intelligent Cloud.

Der Vorgänger Surface Hub in 55″ und 84″ ist laut Microsoft seit Beginn der Auslieferung im März 2016 bei weltweit mehr als 5.000 Kunden in 25 Ländern im Einsatz. Mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen sind mit dem Gerät ausgestattet.