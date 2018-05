- Zusammen mit dem Stuttgarter Innenarchitekturbüro Parkraum entwickelt Gundlach Seen Media maßgeschneiderte Ladenbaukonzepte für Sanitätshäuser. Storytelling und Digitalisierung sind auch die Top-Themen im Sanitäts- und Gesundheitsfachhandel, der sich im Mai zum jährlichen OT-World Kongress in den Leipziger Messehallen traf. von Peter Beck

Gundlach Seen Media präsentierte zusammen mit Partnern wie NEC digitale Retail Lösungen der Sonderausstellung „Ladenbaupavillon“. Besucher der Fachmessen konnten die branchenspezifischen Lösungen für eine moderne Verkaufsfläche erleben. Die Konzepte orientieren sich an den Bedürfnissen der Fachhandelskunden, wie eine Konfigurator für Rollatoren, digitale Touchpoints zur Funktionspräsentation von Prothesen oder ansprechende Regallösungen mit integrierten Displays.

Gundlach Seen Media integrierte als Digitalpartner den Ladenbaupavillon mit digitalen Touchpoints und Sensoren. So demonstrierten der Digital Signage Systemintegrator unterschiedliche Anwendungsszenarien von Instore TV bis hin zu kontextsensitiven Beacon-gesteuerten Produktinformation.

„Digitale Elemente bieten Mehrwert in Beratung und Verkauf und erhöhen durch attraktive, situativ steuerbare Inhalte die Aufmerksamkeit für das Angebot des Handels. Eine bessere Beratung führt letztendlich zur Erhöhung des Abverkaufs.“, so Gundlach Seen Media COO Markus Deserno.