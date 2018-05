- Stinkt gut (mutmaßlich): Um den neuen Pink Gin von Beefeater London Dry Gin zu bewerben setzt der Werbungtreibende Pernod Ricard UK in Londons U-Bahn auf Poster mit Scent. von Thomas Kletschke

„Beefeater Pink“ ist der kürzlich eingeführte Pink Gin von Beefeater London Dry Gin, der Erdbeeraromen, Zitrusfrüchte und klassische Wacholder-Pflanzenstoffe enthält. In einer zweiwöchigen Wrbekampagne machte der Werbungtreibende Pernod Ricard UK auf das neue Produkt durch Poster mit Geruch aufmerksam.

Die von der Werbeagentur Impero gestaltete Kampagne hatte neben Out-of-Home auch einen Schwerpunkt in Social Media und auf Werbemaßnahmen am PoS. In der Außenwerbung setzte man auf Poster mit Scent im Werbenetz von Media Owner Exterion Media.

Die Aktivierung umfasst vier nach Erdbeere duftende Ausgangskorridore und eine mit Vinyl umwickelte Rolltreppe mit LEPs (Escalator Panels) an der Londoner U-Bahnstation Oxford Circus.

Für die Scent-Poster wurde eine neue Werbetechnik entwickelt, die von Exterion Media und Vinyl Graphics Limited (VGL) stammt. Genutzt wurde ein Siebdruck-Prozess, der mit einem Aromastoff und einer wasserbasierten UV-Beschichtung arbeitet. Die duftende Tinte wurde so in das trockene Poster eingebracht. Für die Beefeater Pink OoH-Kampagne wurde nach Angaben des Außenwerbers ein in Großbritannien hergestelltes reines Kapsel-Erdbeeraroma verwendet – ein Duft für Verbraucher, der für Druck-, Textil-, Papier- und Sprühanwendungen entwickelt wurde. Das synthetische Erdbeeraroma ist von der IFRA (International Fragrance Association) für die Verwendung in Haushaltsprodukten wie Windeln, Duschgel, Kerzen und Gesichtscremes zugelassen.

Die Spezialisten von Postercope und die Mediaplaner bei Havas Media UK waren ebenfalls an der Kampagne beteiligt.