- Mit dem Smart-Signboard XDS-1390 bringt Hersteller IAdea eine All-in-One-Allrounder-Lösung für Digital-Signage auf den Markt. von Thomas Kletschke

Generell gibt es die Smart-Signboards von IAdea Deutschland als „PublicDisplay“ für Stand-Alone-Umgebungen oder als „Einbau“ für die Integration in vielfältiges Mobiliar oder Rahmen. Die aktuellen Versionen der Digital-Signage-Allrounder sind nun noch robuster durch Abhärtung des Betriebssystems, erweiterte Sicherheitsfunktionen, ein verbessertes Content-Management- und Fernwartungssystem sowie durch die Ausweitung des IAdea-Partner-Ökosystems auf noch mehr Anwendungsfälle spezialisiert.

Das XDS-1390 ist mit seiner Größe von 13″ eine der kleineren Varianten im Portfolio der Smart-Signboards von IAdea. Technisch und funktional ist es den größeren Versionen ebenbürtig: Die Lösung kombiniert HD-Medienwiedergabe, robustes Design und gewerbliche Funktionalität in Stand-Alone-Public-Display- und Einbau-Varianten.

Ein Betrieb ist sowohl im Hoch- wie im Querformat möglich. Mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 p ist das XDS-1390 für Stand-Alone-Umgebungen in Bars, Restaurants, Kiosken, Boutiquen, Wartezimmern und anderen Anwendungen gedacht. Als Einbau-Variante lässt es sich zudem in Mobiliar einpassen oder in Rahmen der individuellen Corporate-Identity anpassen. Durch die zahlreichen Partner-Lösungen des IAdea-Ökosystems kann es in der interaktiven Beschilderung, Konferenzraumtechnik oder im Infotainment eingesetzt werden.

Das robuste Gehäuse der lüfterlosen Lösung ist aus Stahl gefertigt und die Display-Oberfläche besteht aus kratzfestem, zwei Mal festerem gehärtetem Glas für gewerbliche Anwendungen.

Auf Robustheit ist auch die interne Hardware und Software ausgelegt, durch Maßnahmen wie eine Notstrombatterie, Failover, ein gehärtetes Android-Betriebssystem oder Security-Schutz vor Missbrauch und Korrumpierung. So nutzt der Systemspeicher des XDS-1390 8 GByte dedizierten, erschütterungsresistenten Halbleiterspeicher für einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb. Eine zeitgesteuerte Hardwareüberwachung gewährleistet ferner, im Fall von selten Ausfallereignissen wie beispielsweise Blitzschlag, die automatische Wiederherstellung ohne menschliches Zutun.

Allen Varianten der XDS-Serie gemein sind die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten via Ethernet, WLAN, USB oder Micro-USB und Erweiterungen über SD-Karten oder Sensoren. Die Displays der XDS-Serie sind überdies als interaktive, kapazitive 10-Finger-Multi-Touch-Systeme erhältlich mit optionaler Helligkeit bis 700 cd/m².

Zudem ist keine weitere Verkabelung erforderlich. Die Lösung kann einfach an das Strom- und lokale Netzwerk angeschlossen werden. Mittels der im Lieferumfang enthaltenen Digital-Signage-Software „SigApps Express“ können Inhalte über die vorgefertigten Layouts gestreamt werden.

Dank einer Vielzahl an vordefinierten Templates, die sich nach dem What-you-see-is-what-you-get-Prinzip (WYSIWYG) modifizieren und mit Widgets anreichern lassen, sind der individuellen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dabei können Inhalte auf Video, Powerpoint, Bildern, Music, hochwertigen Schriften und eigenen Widgets basieren.

Durch die generelle Unterstützung von HTML5 und SMIL lassen sich die darzustellenden Inhalte noch individueller anpassen und personalisieren. Mit diesen Technologien können die Media-Player eine große Bandbreite von Inhalten anzeigen, wie Bilder, Videos, Grafiken und hochwertige Schriften. Durch die Nutzung von Javascript ist es auch möglich, dynamische Inhalte wie Daten aus einer Live-Datenbank oder einem Feed beziehungsweise aus den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen anzuzeigen.

Eigene Content-Management-Systeme lassen sich darüber hinaus laut Hersteller meist ohne großen Aufwand integrieren. Wer Spezialfälle hat oder ganz besondere Anforderungen, der kann zudem auf das Partnernetzwerk von IAdea zurückgreifen.

Für größere Installationen, vor allem Installationen an mehreren Standorten, wurde das neue Remote-Überwachungssystem „IAdea-Care“ entwickelt, ein intelligenter Device- und Management-Service, der den 24/7-Betrieb von Digital-Signage-Lösungen sicherstellt. Dazu kombiniert und korreliert der Fernwartungs-Service die Fülle an Echtzeit-Tracking-Informationen und Monitoring-Daten, um potenzielle Ausfälle proaktiv vorherzusagen, zu priorisieren und entsprechend remote zu reagieren.

IAdeaCare erlaubt Firmware-Updates, Konfigurationsmanagement und Troubleshooting aus der Ferne. Dadurch sind Techniker und Administratoren in den IT- oder Audio-Visual- (AV-)Teams von Unternehmen, Integratoren oder Systemhäuser in der Lage, mittels vorrausschauenden Analysen den unterbrechungsfreien Betrieb von Digital-Signage-Lösungen rund um den Globus sicherzustellen.

Die Produkte der IAdea Corp. werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv über die IAdea Deutschland GmbH vertrieben.