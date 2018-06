- Mit einem Gewinnspiel feierte nun Außenwerber Gewista den 15. Geburtstag des Fahrradverleihsystems Citybike. von Thomas Kletschke

Jährlich werden mehr als jeweils 1 Million Fahrten mit den Citybikes gezählt. Begonnen hat das Projekt mit 214 Fahrrädern. Vor 15 Jahren wurde in Wien die erste von ursprünglich 12 Citybike-Stationen in Betrieb genommen, heute stehen den Wienerinnen rund 1.500 der Gratisleihräder an 121 Stationen uneingeschränkt zur Verfügung – 12 Monate im Jahr.

Die Citybikes haben seither einen maßgeblichen Beitrag zur Etablierung des Rades als umweltfreundliches und kostenloses Verkehrsmittel in der Bundeshauptstadt Wien geleistet. Der Erfolg des Systems lässt sich an jährlich steigenden Nutzerzahlen und gefahrenen Kilometern erkennen. Das Außenwerbeunternehmen Gewista hat das stationsgebundene Gratis- Bikesharing-System vor 15 Jahren entwickelt. Das Citybikesystem wurde von Wien ausgehend bis zum heutigen Tage in 60 Metropolen der Welt, von Brüssel bis Brisbane, exportiert.

Grund genug, dies auch mit einem Jubiläumsgewinnspiel zu feiern, bei dem es für alle angemeldeten Citybike Wien-User Preise zu gewinnen gab. Einzige Bedingung war es, zumindest einmal mit dem Citybike 10 m bergauf zu fahren und schon konnte man an der Verlosung teilnehmen. Die drei glücklichen Gewinner durften sich über ein Gazelle Ultimate S8, ein nachhaltiges Wochenende für zwei Personen in einem „samo-Betrieb“ von Alpine Pearls sowie 1 Citybike Package bestehend aus Rucksack, Citybike-Shirt und Sonnenschild freuen. Verliehen wurden die Preise an die Gewinner an der Citybike Station Stadtpark. Das Aufmacherfoto zeigt (v.l.): Gewista CEO Franz Solta, Benedikt Wanke (2. Preis), Julia Trojan (1. Preis), Gewista Head of Citybike Hans Erich Dechant, Brigitte Rafael (3. Preis) und Mikko Stout von „Stadtradler“, der den Hauptpreis, das Gazelle Ultimate S8 zur Verfügung stellte.