- Das erstmals auf der ISE 2018 einem größeren Publikum präsentierte Indoor-Kiosk KILH5 von Peerless-AV ist nun erhältlich. von Thomas Kletschke

Mit seinen geschwungenen Kanten und Einfassung ist das Querformat-Kiosk besonders für Anwendungen konzipiert, bei denen ein attraktives Design eine wichtige Anforderung ist. Einsatz findet es beispielsweise in Museen, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Hotel Lobbys oder im Empfangsbereich von Unternehmen.

Das Kiosk wird für eine vereinfachte Installation vormontiert ausgeliefert und ist mit den meisten ultraflachen 40″ bis 55″ großen LCD-Panels und interaktiven Displays mit einer Tiefe von weniger als 89 mm und einer maximalen Belastung von 34 kg kompatibel.

Das Display wird mithilfe von rückseitig angebrachten Adapterwinkeln in die Kioskhalterung eingesetzt und zum Schutz der Displaykanten mit einer Abdeckung versehen. Für eine ideale Position des Screens sorgt die Höhenverstellung an der Halterung, mit der das Display um 12,5 mm nach oben und unten ausgerichtet werden kann. Eine interne Komponentenablage im Gehäuse bietet Platz für einen Mediaplayer und Kabel. Schneller Zugriff auf Strom oder Kabel an der Rückseite sorgt für einfache Wartung und Instandhaltung.

Der flache Boden des Kiosks kann freistehend oder mit dem Boden verschraubt werden und ermöglicht so eine flexible und sichere Aufstellung in jedem Raum. Für einen sicheren freistehenden Einsatz ist das Modell nach dem Standard UL 1667 geprüft. Als Diebstahlschutz verfügt das Kiosk über Sechskantschrauben-Sicherungen.

Die KILH5-EUK-Modelle sind in glänzendem Schwarz und Silber erhältlich und verfügen über eine Powercoat-Oberfläche, die das Gerät schützt und die Lebensdauer verlängert. Hersteller Peerless-AV bietet zudem eine Auswahl an Gestaltungsoptionen, einschließlich mehrerer Farben, Vinylverpackungen, Logos und mehr.