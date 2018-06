- Mit dem DH02U und dem DH02U5 bringt Shuttle Mediaplayer mit dezidierter Grafikkarte auf den Markt – mit Intel Celeron oder Intel Core i5. von Thomas Kletschke

Shuttles Produktfamilie der 1,3-Liter PCs erhält leistungsstarken Zuwachs. Als erstes Modell in diesem Format, verlässt sich der in zwei Varianten lieferbare Player DH02U nicht mehr allein auf die grafischen Leistungsmerkmale, die durch den aufgelöteten Prozessor gegeben sind. Diesem steht erstmals ein NVIDIA GeForce GTX 1050 Grafikchip mit 4 GB Speicher zur Seite. Damit ist das DH02U schnell genug für flüssige 3D-Visualisierung und um via HDMI 2.0b vier hochauflösende Screens in 4K bei 60 Hz zu betreiben.

In der Produktkategorie „XPC slim“ wird das DH02U standardmäßig als Barebone ausgeliefert, bei dem neben der CPU und dem erwähnten Grafikchip das Gehäuse, Mainboard, Kühlsystem und das lüfterlose 120-Watt-Netzteil enthalten sind. Im DH02U arbeitet ein Intel Celeron 3865U Dual-Core-Prozessor im Basistakt von 1,8 GHz, wobei das DH02U5 mit Intel Core i5-7200U Prozessor auf bis zu 3,1 GHz und 4 Threads zurückgreifen kann. Die moderne 14-nm-Mikroarchitektur, sowie die maximale Verlustleistung von rund 15 Watt stehen für einen geringen Energieverbrauch.

Unter dem Gehäusedeckel aus Stahl kommt Platz für ein 2,5-Zoll-Laufwerk in Form einer Festplatte oder SSD und zwei SO-DIMM-Sockel, die sich mit insgesamt 32 GB DDR4-Speicher bestücken lassen, zum Vorschein. Ein M.2-2280-Steckplatz steht für eine schnelle NVMe-SSD bereit. Der zweite M.2-Slot ist für WLAN-Karten wie das optional erhältliche Zubehör WLN-M vorgesehen.

Bei Abmessungen von 19 x 16,5 x 4,3 cm (L x B x H) wartet das DH02U auf der Rückseite neben den vier HDMI 2.0b-Anschlüssen, mit Intel Gigabit Ethernet, USB 3.0, RS-232 sowie einem 4-Pin Anschluss für einen externen Power-Button auf. Auf der Vorderseite verbindet sich das DH02U über je 2x USB 3.0 und USB 2.0 mit Peripherie. Ebenso findet man hier die Audio-Anschlüsse. Als Betriebssysteme eignen sich Windows 10 (64-Bit) und Linux (64-Bit).

Denkbare Einsatzszenarien sind laut Hersteller Digital Signage am PoS oder Multi-Monitor-Umgebungen in Leitstellen.

Der UVP von Shuttle für das DH02U liegt bei 864,- Euro, während das DH02U5 mit 1.189,- Euro zu Buche schlägt – jeweils inkl. Prozessor und Grafikkarte, ohne Arbeitsspeicher und Laufwerke. Beide Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer. Die zwei Modellvarianten sind ab sofort im Handel erhältlich.