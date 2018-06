- Das Ströer-Tochterunternehmen Neo Advertising GmbH aus Hamburg erweitert das Integrationsteam mit drei neuen Mitarbeitern. Alexander Kellerer, Marc Leonhardt und Constanze Nikischin unterstützen ab sofort das interdisziplinäre Team der Abteilung Solutions. von Florian Rotberg

Alexander Kellerer ist neuer Head of Service und verantwortet in seiner Funktion die Bereiche Service Desk und Support. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung in komplexen Servicethemen wird der Wirtschaftsinformatiker diese Geschäftsbereiche verstärkt weiter entwickeln.

Marc Leonhardt unterstützt das Team in der Position des Software Developers und ist unter anderem für die Weiterentwicklung und Optimierung der hauseigenen Content Management Software neo-live mit den Schwerpunkten auf HTML5 Programmierung, App- und Webshopentwicklung mitverantwortlich. Mit einem deutlichen Zuwachs an

aktiven Neu-Lizenzen in 2018 stellt neo-live einen wesentlichen Treiber für das Unternehmenswachstum dar. In seiner neuen Position besteht Leonhardts Hauptaufgabe darin, den Technologievorsprung von neo-live weiter auszubauen.

Constanze Nikischin wird als neue Projekt Managerin den Bereich Kundenbetreuung und -gewinnung verstärken und für den weiteren Ausbau des Solutions-Geschäfts mitverantwortlich sein. Zuvor war Sie als Projektleitung in der Eventbranche tätig.

„Aufgrund des starken Umsatzwachstums sind wir mit unserem Fortschritt sehr zufrieden und planen weitere Einstellungen in diesem Jahr, vor allem in den Bereichen Service, Softwareentwicklung und Vertrieb“, freut sich Sven Jacobi, geschäftsführender Gesellschafter bei Neo Advertising.