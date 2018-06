- Die WPP-Tochter Kinetic Worldwide beteiligt sich an der von Andrew Phipps Newman gegründeten britischen DooH-Kreativagentur DooH.com. Die Londoner Agentur zählt zu den wenigen Spezialisten, die dynamische, interaktive Realtime-Kampagnen anbieterübergreifend konzipieren und realisieren können. von Florian Rotberg

KineticWW, Großbritanniens führende Out of Home Mediaagentur und Tochterunternehmen der weltgrößten Agenturgruppe WPP, beteiligt sich an DooH.com. Nach eigenen Angaben ist der 2013 gegründete Londoner DooH-Spezialist die zurzeit an schnellsten wachsende DooH-Agentur. Erst kürzlich zeigte DooH.com mit einer Realtime-Kampagne für Facebook ihre Kompetenz. Die Kampagne wurde auf 1500 Screens verschiedenster Netzwerkbetreiber ausgespielt.

Kinetic und DooH.com arbeiten bereits seit 2015 erfolgreich zusammen. So nutzt man bereits eine gemeinsame DooH-CMS Plattform (D:Four) die Realtime-Kampagnen über verschiedene Netzwerke hinweg erst ermöglicht. Gemeinsam gewannen die beiden bereits einige Cannes-Löwen für Kampagnen von Lynx, The Sun und MyTaxi.

Für KineticWW macht die Beteiligung absolut Sinn: Dynamische, netzwerkübergreifende Kampagnen sind anspruchsvoll in der Planung und äußerst kompliziert zu realisieren. Mediaagenturen müssen sich in der DooH-Valuechain neu positionieren und zusätzlichen Mehrwert liefern. Die reine zielgruppenoptimierte Planung von Kampagnen reicht in Zeiten von Programmatic bald nicht mehr aus.