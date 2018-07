Nachdem LG Electronics in diesem Jahr bereits das beste erste Quartal seiner Geschichte hat abschließen können, wurden nun die Rekordzahlen des zweiten Quartals veröffentlicht.

Im zweiten Quartal 2018 verbuchte der Konzern einen konsolidierten Umsatz von 15,02 Billionen KRW (13,9 Milliarden US-Dollar) und einen operativen Gewinn von 771 Milliarden KRW (715,1 Millionen US-Dollar). Im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum lag der Umsatz um 3,2 % höher, und das operative Ergebnis stieg um 16,1 %.

Eine starke Profitabilität in den Bereichen Home Appliances & Air Solutions sowie bei Home-Entertainment-Produkten der Premium-Klasse glich operative Verluste im Geschäft mit Fahrzeugkomponenten und in der Mobilkommunikation aus.

Das Unternehmen erzielte in der ersten Jahreshälfte seinen bisher höchsten Umsatz und operativen Gewinn. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber der ersten Jahreshälfte 2017 um 3,2 % auf 30,14 Billionen KRW (28 Milliarden US-Dollar), und das operative Ergebnis erhöhte sich um 18,5 % auf 1,88 Billionen KRW (1,7 Milliarden US-Dollar).

Die in der ersten Jahreshälfte erzielten Umsätze im Bereich LG Home Appliances & Air Solutions waren die höchsten der Unternehmensgeschichte und überstiegen erstmals die Marke von 10 Billionen KRW (9,47 Milliarden US-Dollar).

Die LG Home Entertainment Company meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,82 Billionen KRW (3,54 Milliarden US-Dollar) und einen operativen Gewinn von 407 Milliarden KRW (377,48 Millionen US-Dollar). Aufgrund der soliden Verkäufe von Produkten wie LG OLED TV, SUPER UHD TV und anderer Premium-Produkte stieg der Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um 4,1 % an. Der operative Gewinn stieg gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres um 44,1 %. Somit erzielte das Unternehmen wie bereits im ersten Quartal 2018 erneut eine zweistellige operative Gewinnmarge.

Für die zweite Jahreshälfte wird vor allem wegen der wirtschaftlichen Schwäche in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika eine rückläufige Nachfrage im internationalen TV-Markt erwartet. Das Unternehmen wolle seine solide Gewinnstrategie durch noch stärkere Verkäufe von Premium-Produkten und durch Verbesserungen in der Kostenstruktur fortsetzen, heißt es.

Die LG Mobile Communications Company wies einen Umsatz von 2,07 Billionen KRW (1,92 Milliarden US-Dollar) und einen operativen Verlust von 185,4 Milliarden KRW (171,95 Millionen US-Dollar) aus. Der Quartalsumsatz war wegen des sich abschwächenden Wachstums im globalen Smartphone-Markt und wegen der rückläufigen Verkäufe im unteren bis mittleren Smartphone-Segment in Lateinamerika niedriger als im gleichen Quartal des Vorjahres.

Die LG Vehicle Components Company meldete Umsätze in Höhe von 872,8 Milliarden KRW (809,5 Millionen US-Dollar) und einen operativen Verlust von 32,5 Milliarden KRW (30,14 Millionen US-Dollar). Der Umsatz erhöhte sich durch den Anlauf der Massenproduktion für neue Projekte um 3,9 % gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres. Unsicherheiten in der globalen Automobilindustrie und durch die US-Handelspolitik werden im Jahresverlauf weitere Herausforderungen für den Geschäftsbereich darstellen. Ungeachtet dessen sei das erwartete Wachstum bei vernetzten und elektrischen Fahrzeugen für den Bereich LG Vehicle Components langfristig vielversprechend, so das Unternehmen.

Die LG Business-to-Business Company meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 588,5 Milliarden KRW (545,82 Millionen US-Dollar) und ein operatives Ergebnis von 39 Milliarden KRW (36,17 Millionen US-Dollar). Der Umsatz stieg gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres um 10,7 % an, basierend auf stärkeren Verkäufen von großformatigen Digital Signage-Displays und von Solarmodulen mit hohem Wirkungsgrad. Das operative Ergebnis erhöhte sich gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 um 73,3 %. Gründe hierfür seien die steigenden Verkäufe von Premium-Produkten sowie eine verbesserte Kostenwettbewerbsfähigkeit.

In der zweiten Jahreshälfte wird von dem Konzern eine weiter steigende Nachfrage nach Signage-Produkten erwartet, während es im Geschäft mit Solarmodulen infolge der ständigen Veränderungen im internationalen Handelsumfeld voraussichtlich zu einem verstärkten Wettbewerb und Herausforderungen im Markt kommen werde.