Vom 22. September bis zum 7. Oktober 2018 ist Wiesn-Zeit. Das wohl bekannteste Volksfest der Welt wird zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die bayerische Landeshauptstadt locken. Die Besucher haben die Auswahl zwischen 26 großen und 22 Zelten.

Wer im niederbayerischen Landshut oder gar im weiter entfernten in Regensburg in den Zug nach München steigt, um zum Oktoberfest zufahren, der kann schon bei der Abfahrt sehen, wie voll es in den Zelten ist. Angezeigt wird also der „Füllstand“ in den Festzelten. Dieser Service wird an bayerischen Bahnhöfen.

Möglich macht das die Koppelung der offiziellen Oktoberfest-App der Stadt München mit den DooH Screens, die Ströer an Bahnhöfen betreibt.

Wer weiß, ob künftig nicht noch andere Echtzeit-Feeds genutzt werden: Etwa die simultane Anzeige, wie viele (Hekto-) Liter aktuell in einem Zelt vom Fass gelaufen sind.

