- Ein maßvoller Einsatz von Digital Signage am Point of Sale schafft Mehrwerte – ein Overkill an Displays bewirkt das Gegenteil. Die Kunden sind gleichzeitig zu vielen visuellen Reizen ausgesetzt, die sich gegenseitig neutralisieren. Der Betreiber des Subway Restaurant am Flughafen Guarulhos übertreibt es mit den Screens. von Florian Rotberg

Quick Service Restaurants sind überzeugte Nutzer von Digital Signage-Lösungen. So zählen digitale Menu Boards zu den populärsten Digital Signage-Anwendungen im Hospitality Bereich. Auch das Subway Restaurant im internationalen Terminals des Flughafen Guarulhos in Sao Paulo setzt auf vier Menu Board Screens.

Zusätzlich wurde die Kasse mit einem riesigen Kundendisplay ausgestattet, das bei Nichtnutzung der Kasse aufmerksamkeitsstarke Animationen abspielt. Die größte Fehlplatzierung sind aber die beiden Portrait-Displays links und rechts über der Theke. Dort werden Promotions weithin sichtbar angezeigt, leider blockieren sie aber auch den Blick auf die digitalen Menu Boards.