- Das israelischen Sonnenbrillen Label Carolina Lemke Berlin vertreibt die eigene Sonnenbrillenkollektion weltweit in Open Space Stores in Shopping Malls. Das Open Space Design sieht keinerlei Rückwand etc vor, aber trotzdem will man nicht auf Digital Signage verzichten. von Florian Rotberg

Eine kleine Säule mit auf Gehrung gesetzten LED ermöglicht 360 Grad Sichtbarkeit ohne das Designkonzept zu stören. Auch wenn die Auflösung zu wünschen übrigließ, sind LED auf solch kleinen Flächen bisher eher die Ausnahme.