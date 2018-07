- Mit einer Pressekonferenz stellte das Team der ISE am gestrigen Donnerstag das Konzept für Barcelona vor. Dort wird die Branchenmesse auf dem Messegelände Gran Via ab dem Jahr 2021 stattfinden. Auch bei der 2019 stattfindenden ISE in Amsterdam wird es Neues geben. von Thomas Kletschke

„Ever growing, never static“, heißt es im Trailer zu ISE 2021, den die ISE jetzt veröffentlichte. Unter dem Motto „A new era“ stand die Vorstellung des neuen Konzepts. Da die Branchenmesse ab 2021 nicht mehr in Amsterdam, sondern in Barcelona stattfinden wird, ein nur folgerichtiges Motto.

Dort fand gestern eine Pressekonferenz statt, auf der die Integrated Systems Europe Neues zu den Messen 2019 und 2020 in Amsterdam mitteilte und Details zur Messe 2021 in Barcelona bekannt gab. Auch invidis war vor Ort und hat in einem News-Ticker berichtet.

Das sind die Fakten in Zahlen: