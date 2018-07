- Rund um den 40 Christopher Street Day in Berlin führt die Brauerei Warsteiner eine Out-of-Home-Kampagne durch. Dabei wird die Regenbogenflagge der LGBT-Bewegung kreativ genutzt. von Thomas Kletschke

Vom 24. Juli bis 30. Juli dauert die Außenwerbeaktion des Bierbrauers aus dem Sauerland, die im Umfeld des Christopher Street Days (CSD) stattfindet. Der 40. Berliner CSD findet am 28. Juli unter dem Motto „Mein Körper, meine Identität, mein Leben“ statt. Die Out-of-Home-Kampagne wird in der Berliner Innenstadt stattfinden. Dabei erstrahlt die Warsteiner-Tulpe auf zahlreichen Plakat-Displays in den Farben der LGBT-Bewegung.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wird das Familienunternehmen zahlreiche City Light Poster und Mega-Light-Selects in Berlins Innenstadt mit der Regenbogenflagge bespielen. Das Besondere: Bei Dunkelheit ändert sich das Motiv. Wo vorher noch die Flagge abgebildet war, erstrahlt am Abend die Warsteiner Tulpe – in den Farben des Regenbogens.

Entworfen wurde die Kampagne vom Heidelberger Grafikdesigner Götz Gramlich. Neben den Werbemaßnahmen wird die Brauerei, gemeinsam mit Straight, Flux FM und dem Förderverein CSD, auch am Umzug teilnehmen.

In München wurde bereits eine Woche vorher CSD gefeiert. Auch hier beteiligten sich viele Händler mit innovativer Werbung.