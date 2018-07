- Nike eröffnete diesen Monat in Los Angeles ein neues, datenbasiertes Store-Konzept. Die Auswahl der angebotenen Produkte bestimmt ein Algorithmus basierend auf Kauf- und Surfverhalten von der Nike Plus Mitgliedern der Region Los Angeles. Nike by Melrose bietet auch neue, LA-spezifische Kunden-Services an. von Florian Rotberg

Der neue Nike Konzept-Store in West Los Angeles soll trotz seines Pop-up Charakters langfristig betrieben werden. Kontinuierlich sollen neue Digital-meets-Physical Handelskonzepte im Live Betrieb getestet werden. Entwicklung des Produktangebots und neuer Dienstleistungskonzepte sind alle Datengetrieben – basierend auf dem Klick und Engagement-Verhalten von Nike Plus Mitgliedern im Großraum LA.

„Wir freuen uns, Nike von Melrose zu eröffnen und die besten Nike Produkte und Angebote für diese Community anzubieten“, sagt Heidi O’Neill, Präsidentin von Nike Direct. „Wir werden nicht nur die erste Nike Live-Destination sein, sondern auch Dienstleistungen anbieten, die dann in anderen Nike-Stores eingeführt werden können. Die Kombination von digitalen Funktionen mit einer einzigartigen physischen Umgebung, das ist die Zukunft des Nike-Einzelhandel.“

Zusätzlich zu einer Auswahl an nike.com Bestsellern und wichtigen Running, Training und Sportswear Produkten bietet Nike by Melrose stadtspezifische Styles – allesamt bestimmt durch Nike eCommerce Daten (Kaufverhalten, App-Nutzung und Engagement), um ortsansässigen NikePlus Mitglieder genau das anzubieten, was, wann und wie sie es wollen. Das Produktangebot wird alle zwei Wochen neu zusammengestellt.

Neue Services testet Nike im neuen Store: so können Produkte online geordert werden und am Straßenschalter abgeholt werden. Da es in LA oft schwierig ist einen Parkplatz zu finden, hofft Nike damit ihre besten Kunden einen Zusatzservice anbieten zu können. In Schließfächern am Storeeingang können online reservierte Artikel zurückgelegt werden, somit wartet der hippe Schuh in der passenden Größe auf den Nike Plus Kunden.

Nike plant weitere Nike Live Shops mit lokal-angepassten Produkten und Services weltweit auszurollen.