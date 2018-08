Im Hochsommer einen Eiskaffee umsonst? – An der zentral gelegenen Trambahnhaltestelle Stefaniaplein in Brüssel nutzte Nestlé ein Station Branding und interaktive Möglichkeiten, um den limitierten „Nespresso on Ice“ zu bewerben. Auf DooH Screens wurde zusätzlich auf die Aktion aufmerksam gemacht.

In dem in den Farben der Marke gebrandeten Wartehäuschen erhielten Passanten und Reisende über eine Werbefläche samt integriertem Bon-Drucker einen Gutschein für einen kostenlosen Kaffee in der Nespresso Boutique auf der Avenue Louise. Gleichzeitig wurde eine DooH-Kampagne auf einer Auswahl von digitalen Displays in der Nähe dieser Nespresso-Boutique ausgespielt.

Die Kampagne fand vom 10. bis 16. Juli in Brüssel im Netzwerk von Clear Channel / Urban Media statt und war das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Nespresso, Outsight, Zenith Optimedia und Urban Media.

Anzeige