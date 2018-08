Bereits im März 2014 hatte JCDecaux 85% der Anteile an der lateinamerikanischen Eumex-Gruppe übernommen, die als Stadtmöblierer in Mexiko, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Chile aktiv ist. Nach dem nun erfolgten Erwerb der Anteile der beiden Eumex-Gründer und minderheitsbeteiligten Gesellschafter Antonio Torres und Carlos de Meer hält JCDecaux jetzt 100% an Corameq.

Mit der ersten großen Anteilsübernahme 2014 fasste JCDecaux in sechs weiteren lateinamerikanischen Ländern Fuß und leitete eine Phase rascher regionaler Expansion ein. Es schloss sich eine Reihe von Fusionen und Übernahmen an, darunter die Übernahme des Lateinamerika-Geschäfts von OUTFRONT Media im April 2016, eine Partnerschaft mit Caracol Televisión in Kolumbien im Juni 2016, die Fusion mit Top Media Central America im Dezember 2016 und im Oktober 2017 die Fusion mit América Móvil in Mexiko.

JCDecaux ist jetzt in 15 lateinamerikanischen Staaten aktiv und damit die Nummer eins der Außenwerbung auf dem Kontinent mit über 94.000 Werbeflächen auf Stadtmöbeln, Großflächen, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Flughäfen und in Shopping Malls. In den letzten fünf Jahren ist es JCDecaux gelungen, den stark fragmentierten lateinamerikanischen Außenwerbemarkt zu konsolidieren, zu modernisieren und neu zu beleben. Ziel ist es, die digitale Transformation in den verschiedenen Regionen des Kontinents weiter voranzutreiben und zu beschleunigen.

