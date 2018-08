Auf den Sujets der „Hütteldorfer Festspiele 2018/19“ rückt das Stadionerlebnis in den Vordergrund. Zu sehen sind die Plakate seit 28. Juli 2018 an 650 Plakatstellen von Epamedia in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Kein schlechtes Omen: Damit startete die Kampagne einen Tag vor dem 3:0 der Grün-Weißen gegen den FC Admira Wacker Mödling.

Die Wortwahl „Festspiele“ hat Rapid bewusst getroffen, um die Besonderheit der Rapid-Kultur zu unterstreichen.

Anzeige