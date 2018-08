Hersteller Samsung verlängert seine Herstellergarantie für alle Hospitality Displays der Serien ED, EE, EF und EJ. Die verlängerte Garantie gilt formlos und automatisch auf alle Geräte, die nach dem 1. August 2018 erworben worden sind, teilte das Unternehmen nun mit.

Mit der längeren Herstellergarantie wolle Samsung Hotelbetreibern mehr Investitionssicherheit bei der Umstellung auf aktuelle Hospitality Displays geben. „Die Standardgarantiezeiten liegen in der Regel bei 24 Monaten“, so Martin Groß, Head of Product Marketing Display Solutions bei Samsung Electronics GmbH. „Um unseren Kunden eine zusätzliche Sicherheit bei der Investition in neue Samsung Hospitality Displays zu geben, haben wir uns für eine Anpassung auf 36 Monate entschieden – unabhängig von der Serie und über alle aktuellen Modelle hinweg.“

Anzeige