Digital Signage & Einzelhandel Neue Pop-up Stores von Mercedes-Benz in den USA











Im Sommer 2018 spricht Mercedes-Benz für volle zwei Monate Kunden über Pop-up Stores an, die in Chicago und Miami jeweils in einer Shopping Mall installiert wurden. Vorgestellt werden neue Pkw-Modelle.

In den beiden Mercedes-Benz-Stores wurden insgesamt 60 Displays sorgfältig positioniert. Jeweils 16 Screens bildeten eine herkömmliche Videowall in 4×4 Matrix, die Videos, Fahrzeugdaten und Wissenswertes über Mercedes-Benz vermittelt.

Zwei weitere, rechtwinklig angebrachte Videowalls an den übrigen Raumwänden erzeugen mit Dutzenden von Displays – vertikal und horizontal ausgerichtet sowie in verschiedenen Bautiefen – eine dreidimensionale Wirkung. Diese synchronisierten Videowalls zeigen Kunstfotografie und computeranimierte Kunst mit dem Branding des Herstellers.

Die restlichen Displays befinden sich, horizontal wandmontiert, in einer bequemen Sitzecke mit Ledersofas. Design und technische Beratung der gesamten Installationen kamen von der Gorilla Production Group und Red Dot Digital Media.

Genutzt werden in den beiden Installationen 41x 43″-Screens, 15x 32-Zöller und 4x 65-„-Screens. Als Mediaplayer werden Lösungen von BrightSign eingesetzt, in dem Falle Player des Typs HD223. Für die Synchronisierung und Veröffentlichung über alle Videowalls hinweg wird das BrightWall-Feature der BrightSign-Software BrightAuthor genutzt.

