Huesker entwickelt, fertigt und vermarktet weltweit maßgeschneiderte technische Textilien für Lösungen in den Bereichen Bauwirtschaft, Industrie und Agrarwirtschaft. Am Hauptstandort in Gescher setzt das Unternehmen nun auf digitale Mitarbeiterkommunikation über Digital Signage. Verwendet werden Screens von 65″ bis 75″, die in den Sozialräumen im Querformat installiert sind. Ein weiterer Ausbau ist für 2019 geplant, dann sollen alle weiteren Produktionsstandorte ausgestattet werden.

Gesteuert wird das Netzwerk von der Digital Signage-Softwarelösung kompas von dimedis. Ausgespielt werden Inhalte wie Unternehmensnachrichten, Statistiken, Hinweise zu Veranstaltungen sowie ein Nachrichten-Ticker. Zudem werden externe Seiten wie die Tagesschau-App und die eigene Website eingebunden. Das Digital Signage System soll in Zukunft die bisherigen analogen schwarzen Bretter ersetzen.

