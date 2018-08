Die proprietäre Plattform OMi sorgt für intelligente und nahtlose Verbindungen zwischen Quelle und Display. Beim OPS Slot-in-PC handelt es sich um einen integrierten Computer, der eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt, von der Wiedergabe statischer Inhalte bis hin zu anspruchsvollen, interaktiven und hochauflösenden Anwendungen. Damit eignet er sich für den Einsatz in Bereichen wie Retail oder Digital-out- of-Home (DooH), für Menüboards, Wegeleitsysteme oder Informationsbildschirme sowie für weitere Einsatzbereiche.

Die neuen PCs ergänzen das bestehende Portfolio von NEC Display Solutions an Raspberry-Pi- und Andoid-basierten OPS-Computern. Die neuen Slot-in Devices basieren auf der siebten und neuesten Generation der Intel-CoreT-Prozessortechnologie, einschließlich der i3-, i5- und i7-Prozessoren. Das vereinfacht die Installation, Anwendung und Wartung sowie eine mögliche Nachrüstung. Die Vielfalt der Slot-in-Produkte und die zahlreichen Optionen für individuelle Einstellungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen.

„Die neue Produktpalette ergänzt unser Portfolio an PCs für Medienwiedergabe und skalierbare Rechenleistung. So wird zusätzlich zu unseren Raspberry Pi- und Android-basierten OPS-Computern das breite Intel-basierte Computing-Angebot um verschiedene Leistungsstufen erweitert. Dadurch werden wir den individuellen Bedürfnissen und dem Budget jedes Kunden gerecht“, so Ulf Greiner, Senior Product Manager Solutions bei NEC Display Solutions Europe.

Neben den OPS Slot-in PCs mit Core-Prozessoren bringt NEC Display Solutions zwei weitere Produkte auf den Markt: Einen OPS Slot-in PC mit internem Quad-Core-Intel-Atom-Prozessor und einen externen Micro PC, der über den gleichen Prozessor wie diese Einstiegs-Version verfügt, jedoch für den Standalone-Betrieb konzipiert ist. Somit eignet er sich für Displays, die keinen OPS-Slot besitzen, oder für Installationen aus mehreren Displays, die auf ein einziges Wiedergabesystem angewiesen sind.

NEC Display Solutions bietet europäischen Softwarepartnern und Interessenten eine einmonatige, kostenlose Testphase für alle neuen OMi-Produkte an. Für eine Testversion können sich Interessierte an dieser Stelle registrieren.

