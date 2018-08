Die Digital Menu Boards (DMB) stammen von Hersteller LG und werden zentral gesteuert auf Basis von IAdea-Mediaplayern vom Typ XMP-7300 und der cloudbasierten Digital-Signage-Plattform Signagelive. Die japanische Sushi- und Bento-Restaurantkette Wasabi beauftragte dazu die Pioneer Group, um eine moderne Digital Signage-Lösung in fünf der Wasabi-Concession-Stores in Zusammenarbeit mit Marks & Spencer und zwei eigenständigen Wasabi-Stores zu installieren. Die Intention von Wasabi war, die gedruckten Lightbox-Menü-Anzeigen überall in den Stores zu ersetzen, um dadurch den Zeitaufwand für die Aktualisierung der Boards und der Wartung, die mit den alten Lightbox-Anzeigesysteme einhergehen, vor Ort zu reduzieren beziehungsweise komplett zu eliminieren.

Die Pioneer Group spezifizierte die 86″ Displays von LG (86BH5C Ultra Stretch) an den meisten Standorten, die paarweise im Querformat oder Rücken an Rücken mit einem einzigen Portrait-Display im neuen Geschäft im West One Shopping Center in London installiert wurden. West One’s Counter verfügt zudem über eine 47″ LV 47LV35A-Videowand mit sechsScreens, während das Pantheon Oxford Street Marks & Spencer Store über ein kleineres Display mit 43″ (LG 43SM5KD) verfügt.

Bei den Screens wird auch ein ungewöhnliches Format eingesetzt, das seit einiger Zeit in verschiedenen Anwendungen für Aufmerksamkeit sorgt: „Dies ist das erste Mal, dass wir mit dem 86″ Display gearbeitet haben. Das Seitenverhältnis dieser LG-Displays ist perfekt für Menü-Boards, die 4K-Inhalte bereitstellen und gleichzeitig Platz sparen“, so Mark Childerhouse, Verkaufsdirektor von der Pioneer Group. „Wir haben mit jedem Standort auf individueller Basis zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Displays rund um das Innendesign installiert wurden, damit die Installation sauber und nahtlos aussieht.“

Die cloudbasierte Digital-Signage-Softwareplattform Signagelive wird im gesamten System verwendet, um die Inhaltssteuerung zu standardisieren und Remote-Updates zu ermöglichen. Das Marketing-Team von Wasabi arbeitet direkt mit der Pioneer Group zusammen, um dynamische Inhalte für die Displays zu verwalten, zu warten und zu erstellen. Das System wird über XMP-7300-Media-Player mit der Anytiles-Lösung von IAdea synchronisiert, die mit jeglichen Display-Größen und -Anordnungen zurechtkommt sowie 4K-Inhalte unterstützt.

Anzeige