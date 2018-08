Im Ranking der größten Unternehmen der Systemgastronomie konnte Hähnchenspezialist Kentucky Fried Chicken (KFC) Deutschland sein Jubiläumsjahr 2018 mit einem Rekordumsatz starten. Allein im letzten Jahr wurden hierzulande 15 Restaurants eröffnet. Neben weiteren neuen Filialen in Österreich stand außerdem der Markteintritt in der Schweiz auf dem Programm.

Mehr als sechsmal pro Jahr ändert KFC das Speisenangebot und die Speisekarte. Dazu kommen täglich wechselnde Menüangebote, Specials und Sonderaktionen. Zum 50. Geburtstag, den die Kette in diesem Jahr hierzulande feiert, plant KFC neben speziellen Aktionsangeboten vor allem die Ansprache neuer, junger Zielgruppen. Darüber hinaus will das Unternehmen noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingehen.

Traditionell fand die Produktpräsentation bislang in Form rotierender Anzeigen oder austauschbarer Plakate und Menükarten statt. Bei mehr als 160 Filialen allein in Deutschland ist der Wechsel der Poster und Karten jedoch zeitaufwendig und teuer. Dadurch bleibt wenig Spielraum, um kurzfristig auf Aktionen aufmerksam zu machen, während des Tagesverlaufs das Speisenangebot zu wechseln oder mit gezielten Angeboten bestehende Kunden und neue Zielgruppen anzusprechen.

KFC entschied sich daher für die Integration digitaler Menüboards in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur m&r Kreativ. Nach intensiver Beratung durch die Marketing-Spezialisten fiel die Wahl auf Lösungen von NEC Display Solutions. Die DMBs „ermöglichen einen Mix aus flexiblen Produktpräsentationen, Infotainment und Interaktion mit den Kunden“, so Lisa Probst, Leiterin IT bei m&r Kreativ. „KFC kann sie dadurch noch besser informieren und ihr Kaufverhalten positiv beeinflussen.“

In Zusammenarbeit mit dem Systemhaus IT-Haus GmbH wurden für die digitalen Menüboards im Verkaufsbereich professionelle Large Format Displays von NEC verbaut. Zum Einsatz kamen die Modelle MultiSync P484 und MultiSync P404 mit integrierten Raspberry Pi Compute Modulen 3.

Dank der großen Helligkeit von 700 cd/m² und der Antireflexbeschichtung der Screens wird das Speisenangebot auch bei hellen Umgebungsverhältnissen sehr gut dargestellt. Das moderne und schlanke Design fügt sich in die moderne Gestaltung der Filialen ein. Der Wiedererkennungswert ist ebenso gesichert, denn mit hoher Farbechtheit lassen sich auch die CI-Farben von KFC – weiß auf knalligem rot – genau darstellen. Die Management- und Wartungsfunktion gewährleistet eine zentrale Kontrolle der Displays.

Dank OMi-Schnittstelle ist die Zuspielquelle der Inhalte bereits nahtlos im Display integriert. Das vereinfacht die Installation der Geräte. Gleichzeitig steigt die Ausfallsicherheit während des Betriebs, da keine Verkabelung zwischen Zuspielquelle und Display mehr erforderlich ist.

Die genutzten Raspberry Pi Compute Module 3 sind robust und für den 24/7-Einsatz in den Restaurants geeignet. Die DMB-Inhalte bei KFC können über das Netzwerk aktualisiert und via Playlist zentral gesteuert werden. Zu den Features zählen ein erweiterter Speicherplatz, Watchdog-Timer und Echtzeituhr sowie Video-Codec-Unterstützung. Ein weiterer Vorteil: Die Module sind nicht fest eingebaut. Somit lässt sich je nach Bedarf die Rechenleistung flexibel upgraden, um auch zukünftige Anforderungen ideal zu meistern.

Zusammen bieten NEC Display Solutions, m&r kreativ und die IT-Haus GmbH dem Fastfood-Giganten eine Full-Service-Lösung. Hardware und Logistik sowie die Koordination der übrigen Gewerke wie Strom und Netzwerk sind ganzheitlich abgedeckt. Neben der Montage vor Ort wird für den Betrieb und die Wartung der Software gesorgt sowie Content erstellt und gepflegt.

„Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, sagt Dr. Thorsk Westphal, Chief Marketing Officer at Yum! Restaurants International, dem Mutterkonzern von KFC. „Geplant ist nun, nach und nach alle Indoor-Poster durch digitale Optionen zu ersetzen, um noch flexibler zu agieren.“ Für die Zukunft ist darüber hinaus ein Austausch der Außeninstallationen denkbar: „Langfristig gesehen streben wir auch eine Modernisierung in diesem Bereich an – gerne wieder mit den gleichen Partnern.“

