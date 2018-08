Modular und skalierbar: NEC Display Solutions Europe hat das neueste Mitglied im UHD-Portfolio der P-Serie vorgestellt, das für den 24/7-Betrieb zertifiziert ist. Der 75-Zöller MultiSync P754Q eignet sich besonders für den Einsatz in Digital-Signage- und DooH-Anwendungen, im Einzelhandel sowie für die Vermittlung von Passagierinformationen an Flughäfen und Bahnhöfen. Darüber hinaus punktet das Large Format Display dank der hohen Farbgenauigkeit in kreativen Anwendungen wie der Medien- und Postproduktion.

Alle Displays der P-Serie verfügen über erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels Spectraview Engine.

Der OMi-Ansatz (Open Modular Intelligence) von NEC ermöglicht intelligente und nahtlose Verbindungen zwischen Quelle und Display. Über OPS-Slot-in-PCs und Rasperry Pi Compute Module lässt sich der P754Q schnell um zusätzliche Rechenleistung erweitern und um Content-Feed-Funktionen ergänzen.

Werbungtreibende im DooH-Sektor und Unternehmen, die ihre Botschaften im Großformat im (geschützten) Außenbereich vermitteln möchten, haben die Option, sich zusätzlich für ein IP56-Schutzgehäuse zu entscheiden. Als Stand-alone-Lösung oder in Form eines Wandgehäuses bietet es Schutz vor Wassereinwirkung, Staub und anderen äußeren Einflüssen sowie Diebstahl.

