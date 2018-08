Technisch gesehen ist Thunderbolt 3 eine Kombination aus den Schnittstellen DisplayPort und PCI Express. Genutzt wird ein USB-C-Stecker mit der Maximalversion der USB 3.1-Spezifikation (USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), der zusätzlich eine Übertragungsrate von bis auf 40 GBit/s bietet. Vorteil: Video-, Audio-, Energie- und Datenübertragungskanäle werden in einer Schnittstelle gebündelt – bei gleichzeitig hoher Reichweite.

Ab 2018 wird die von Intel und Apple entwickelte Schnittstelle lizenzgebührenfrei geführt – denn die Verbreitung hinkt der von USB 3.X hinterher.

Früher hatte Thunderbolt einen eigenen Stecker, der aber außerhalb des Apple-Universums kaum zu finden war. Neun Jahre nach Einführung von Thunderbolt muss aber auch der größte Optimist einräumen, dass Thunderbolt USB in absehbarer Zeit nicht verdrängen wird. Dies wurde mit der Mitte 2015 vorgestellten dritten Generation von Thunderbolt geändert: Der Stecker von Thunderbolt 3 ist nun identisch mit dem von USB 3.1 bekannten Typ C-Stecker. USB und Thunderbolt nutzen damit den gleichen Stecker. Ein bei Thunderbolt integrierter USB-Controller erlaubt damit jedes USB-Equipment an eine Thunderbolt-Buchse anschließen zu können. Statt als exotische USB-Alternative wahrgenommen zu werden, hat Thunderbolt nun das Potenzial, als „das bessere USB“ zu gelten.

Bei Lindy wurde nun bezüglich Thunderbolt eine positive Entscheidung getroffen. Christian Westenhöfer, Director Global Marketing bei Lindy: „Als Thunderbolt bei uns als Thema auf den Tisch kam, waren viele skeptisch. Thunderbolt war in den meisten Köpfen eine Schnittstelle, die irgendwo aus der Apple-Ecke kam. Und die Marke Lindy als Produzenten für günstige Apple-Alternativ-Produkte zu vermarkten, ging uns allen gegen den Strich. Aber wir haben Stück für Stück unsere Vorbehalte abgelegt und uns von Thunderbolt überzeugen lassen. Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass Thunderbolt in Zukunft nicht mehr nur im Apple-Segment zu finden sein wird und dass mit dem Schritt zu USB Typ C in Thunderbolt ein echtes Potential für eine breite Zielgruppe steckt.“

Datenübertragungen seien immer öfter Videoübertragungen, so Westenhöfer weiter. Die Lösung ermögliche Multimedia-Anwendungen, die mit USB in dieser Qualität nicht realisierbar sind. Künftig werde Lindy seine Produktpalette um Thunderbolt 3-Equipment und -Connectivity erweitern.

Anzeige