Bereits zum sechsten Mal übernimmt Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt eine Rolle in der „Mission Impossible“-Kinoreihe. Zum Start des Films „Mission: Impossible – Fallout“ am 2. August entwickelte Außenwerber WallDecaux mit der Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures Germany eine dynamische Out-of-Home-Kampagne in der Münchner City. Als Mediaagentur war Wavemaker mit involviert.

Dabei wurde auf digitalen City Light Postern (DCLP) ein Echtzeit-Countdown in das Kampagnenmotiv integriert, der die jeweilige Restzeit (Stunden und Minuten) bis zum nächsten Filmstart im nahegelegenen Mathäser Filmpalast anzeigt. Zusätzlich wandert mit Ablauf des Countdowns die Flamme einer Zündschnur von links nach rechts.

Die Kampagne war an hochfrequentierten Standorten von DSMDecaux in der Münchner Innenstadt zu sehen, am Stachus, am Hauptbahnhof und am Lenbachplatz. DSMDecaux ist eine gemeinsame Tochter der Media Owner JCDecaux und Ströer, die in München die Außenwerberechte auf städtischem Grund hält.

