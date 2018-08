Für eine Out-of-Home-Werbeaktion im Berliner Ostbahnhof kam vom 16. bis 18. Juni der Digital BrandCube von Dienstleister Gahrens + Battermann zum Einsatz. OoH-Spezialmittler Posterscope Deutschland GmbH setzte diese für die den Kunden Nestlé ein, der sein Produkt Nestlé Purima bewarb.

Der Digital BrandCube ist eine 360°-Informationsmöglichkeit, die an allen Außen- und Innenflächen individuell nach den Wünschen des Kunden foliert werden kann. An den drei Außenflächen sind jeweils Videowalls in 3×3 Matrix verbaut, für die 46″ NEC Steglos LCD Displays genutzt werden. Im Inneren verfügt das Werbemittel über eine Fläche von 10 m² die individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden können. Optional ist der BrandCube auch als geschlossene Variante mit vier Splitwänden erhältlich. Er misst 3,7 m in der Breite, 3,7 m in der Länge und 2,6 m in der Höhe.

Anzeige