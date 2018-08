Insgesamt wird JCDecaux in London 120 Digital 48-Sheets installieren – also Screens im Format von 6 m x 3 m. Die großen Roadside Screens werden nach Angaben des Media Owners auf 29 Boroughs von London verteilt. Als wöchentliche Reichweite werden 60 Millionen Views pro Woche angegeben.

Das Netzwerk „LDN Drive“ wird nach Angaben von JCDecaux das größte digitale 48-Sheet-Netzwerk in der britischen Hauptstadt sein und fast 4 Millionen Londoner erreichen. LDN Drive entsteht an wichtigen Hauptverkehrsrouten. Die durchschnittliche Screen-Größe soll 20% größer sein als beim Marktdurchschnitt. LED Screens werden etwa an der Tottenham Court Road, der Chiswick High Road und der Wandsworth Road in Betrieb genommen.

Um die Relevanz zu erhöhen, arbeitet das Netzwerk mit dem Mobil-Daten-Tool „DRIVE“, das eine genauere Zielgruppenansprache ermöglicht.

Der Start von LDN Drive folgt auf JCDecauxs Investition in das London Digital Network, das aus 750 digitalen Wartehäuschen in London besteht.

