Über zehn Workshops informieren über die neuesten Branchen-Trends. Auf 1.000 m² Ausstellungsfläche werden die wichtigsten Produktneuheiten dieses AV-Sommers präsentiert.

Zum ersten Mal auf dem S14 wird die neue Barco-Videowand „Unisee“ präsentiert, die mit extremer Farbtreue und patentiertem Mounting-System punktet. Premiere feiert auch COMM-TEC ProLIFTER – ein neues Display-Liftsystem. Ebenfalls neu vorgestellt wird das 98″ Touchdisplay von Newline, dass auch im Education-Markt Anwendung findet.

Neben einer großen Auswahl an Large Format Displays erleben die Besucher auch die besten Projektoren für große AV-Installationen, darunter den neuen 8K Laser-Phosphor Projektor von Digital Projection. Außerdem werden mehrere Laserprojektoren von Barco zu sehen sein – allen voran die Flaggschiffe F90 und F80, sowie Vertreter der UDX-Reihe. Abgerundet wird das Barco Live-Programm von den ClickShare-Produkten für Collaboration.

Wie hochauflösender Video-Content intelligent in einem kompakten System aufgezeichnet, gemischt, abgespielt und gestreamt wird, zeigt Epiphan mit seinen Produkten Pearl 2 und Pearl Mini.

Die ultraflachen ePoster von BlueCanvas mit ihrem ungewöhnlichen Formfaktor sind ebenfalls zu sehen. Dass Displays auch in kleinen Formaten extrem nützlich sind, zeigt das Raumbuchungs-System von Evoko. Auf dem S14 erleben die Besucher die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche, die das Arbeiten noch übersichtlicher und effektiver macht.

Die Tochterfirma VIVATEQ präsentiert die neuesten AV-Technologien für private und kommerzielle Anwendungen. Bei den aktuellen Messe-Highlights steht im Vordergrund, die Nutzung von AV-Technologie noch anwenderfreundlicher zu machen. So zeigt der Steuerungs-Hersteller RTI den neuen cloudbasierten Fernwartungsdienst RTiQ, der Integratoren automatisch über Störungen informiert. Auf dem iRoom-Stand erleben Besucher die neuen Features der iPad-Dockingstation „iDock“. Diese können dank ihres Designs stilvoll in Häuser, Konferenzräume oder Hotels integriert werden.

Auch in diesem Jahr wird es geführte Rundgänge durch die Fachausstellung geben. In rund 45 Minuten erläutern COMM-TEC-Spezialisten die wichtigsten Neuheiten und Trends aus den verschiedenen Produktbereichen.

In drei Workshop-Slots erhalten die Teilnehmer konkrete Praxis-Tipps, die nicht in der Produkt-Dokumentation zu finden sind. Plus: Zusätzlich wird hier neben Technik-Themen auch über Marketingstrategien gesprochen. Eine Auswahl der Workshop-Themen:

BlueCanvas: Das schlanke ePoster

Der Lautsprecher-Knigge

Mit Displays Geld verdienen

Der effiziente Weg zum zufriedenen Kunden

Als Add-On erhalten die COMM-TEC-Handelspartner am Vortag des S14 Solutions Day ein ganztägiges BrightSign Technik-Training. Hier erfahren die Teilnehmer alles über die perfekte Konfiguration von Player und Netzwerk. Am Ende des Trainings gehen den Absolventen auch komplexe Projekte mit zeitgesteuerten Multi-Zonen-Videowalls und interaktiven Inhalten leicht von der Hand.

Anmeldung und Detailinfos zum Event, zu den einzelnen Workshops und zum BrightSign-Training finden Sie unter diesem Link.

