Hausmesse "Future of Football Business" – Veranstaltung von PMS Perfect Media Solutions in Graz











Ob Fan-TV, Pressekonferenz oder Werbung – im modernen Fußballstadion spielt Bewegtbild inzwischen eine elementare Rolle in der Marken- und Fankommunikation. PMS Perfect Media Solutions GmbH bietet hierfür eine ganze Reihe an eigenen Lösungen und zeigt diese am 06. September 2018 in Graz bei der Veranstaltung „Future of Football Business“.

Vorgestellt werden laut Ankündigung:

PerfectShow – eine projektbasierte Digital Signage-Lösung, die sich entsprechend den Kundenwünschen individuell anpassen lässt und umfassende Möglichkeiten zur Inhaltsdarstellung, Monitoring und Steuerung bietet. Egal ob klassisches Digital Signage mit integrierten Live Video Signalen, interaktive Menu Boards im Konzessionsbereich, Einbindung von Museum, Fanshop und Geschäftsstelle – bis hin zur internen Trainingsbeobachtung und Auswertungsmöglichkeit.

PerfectControl – eine individualisierbare Software zum präzisen Rechte- und Signalmanagement. Spontane Signalwechsel und Schaltänderungen sind kein Problem und können unkompliziert und browser-basiert aus dem Netzwerk heraus gesteuert werden

Für Sonderapplikationen oder Spezial-Umgebungen, wie starke Sonneneinstrahlung oder wenig Platz, besteht die Möglichkeit des spezifischen Hardware Customizing, etwa mit Spezial-Displays oder Sonderlösungen für den PoS. So wird sichergestellt, dass am Ende eine wirkungsvolle und zuverlässige Gesamtlösung im Stadion verbaut ist. Dennoch bleibt die Integration mit namhaften Herstellern immer eine Option, um beispielsweise Schnittstellen mit Bestandssystemen zu schaffen oder vorhandene Screens weiterzuverwenden und so die Effizienz des Komplettsystems weiter zu erhöhen

Wer einen Termin vor Ort in Graz auf dem Future of Football Business Summit vereinbaren möchten, kontaktiert: Martin Flemming, Tel: +49 – 40 – 8080 3963 – 66 oder m.flemming@perfect-media-solutions.de.

Anzeige