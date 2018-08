Zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten ABS_Projektmanager Digital Signage (m-w-d) (m/w/d).

− Referenz 2018/01_ABS –

Unsere Kunden und Standortpartner vertrauen auf unser Wissen im Bereich Digital Signage. Durch unsere technischen Maßnahmen und Kampagnen sind wir in der Lage, Besucher und Kunden und den daraus folgenden Umsatz für die Unternehmen unserer Mandantschaft zu generieren.

Ihre Aufgaben:

Planung und Durchführung von Rollout-Projekten im Bereich Digital Signage

Steuerung von externen Dienstleistern sowie Überwachung der Projekte hinsichtlich Kosten, Terminen und Qualität

Erstellung von Projektdokumenten (Projektauftrag, PSP, Schedule, Risikoanalyse, Kostenpläne, Lastenheft etc.) sowie Durchführung und Koordination von projektbezogenen

Aufgaben und Arbeitspaketen

Eskalations- und Krisenmanagement in Projekten

Vorbereitung und Erstellung von Projektstatusberichten, Kommunikationsplänen, Gesprächsnotizen und Protokollen

Monitoring und Dokumentation von Standardprozessen

Aufwandskalkulation von Aufträgen und Terminplanung in Zusammenarbeit mit Dienstleistern

Steuerung der auftragsbezogenen Systemlieferungen sowie der Weiterentwicklung des Leistungsangebots

Mitverantwortung für die konsequente Umsetzung der Geschäftsprozesse im operativen Betrieb mit dem Schwerpunkt Projektabwicklung

Kommunikation mit Kunden über den Projektabschluss hinaus

Ihr Profil:

Einschlägige Berufserfahrungen im Bereich Digital Signage oder im Projektmanagement in vergleichbaren Roll-Out Projekten

gutes, technisches Verständnis von IT-Hardware

gute Kenntnisse der IT/PC Branche

sehr gute analytische Fähigkeiten

Erfahrung im Einsatz von Prince2, SCRUM oder PMBoK

strukturierte und selbständige Arbeitsweise

zielorientiertes Arbeiten

gutes Zahlenverständnis

sehr gute Deutschkenntnisse

verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

gute Französisch- oder Italienischkenntnisse

hervorragende Kenntnisse der MS Office Applikationen

hohe Flexibilität und Stressresistenz

Bereitschaft für Reisetätigkeiten

Wenn Sie voller Ideen stecken, sich mit der IT-Branche identifizieren und auf die Chance gewartet haben, sich strukturell und konzeptionell mit neuen Impulsen einbringen zu können, dann sollten Sie sich bewerben. Neben einer leistungsgerechten Vergütung und einem ausgezeichneten Arbeitsklima bieten wir Ihnen ein herausforderndes Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung in einem dynamischen Umfeld.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter Angabe der Referenz 2018/01_ABS, vorzugsweise per E-Mail (in einer PDF-Datei) an) an: bewerbung.de@acer.com.

Acer Inc., gegründet 1976, ist heute einer der weltweit größten ITK-Anbieter. Über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern tragen zum Erfolg des Unternehmens bei.

Unter dem Dach der BYOC Division entwickelt und vermarktet das Unternehmen Lösungen rund um das Internet of Things (IoT).Alle Aktivitäten zum Thema Digital Signage Know-how sind in dem eigenständigen Unternehmen Acer Being Signage gebündelt. Die Acer Being Signage GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist für das Digital Signage Geschäft weltweit verantwortlich.

Ansprechpartner:

Katja Wrase, Jr. HR Specialist

Christian Wimmer, Manager Projects

Hammer Dorfstraße 39

40221 Düsseldorf

bewerbung.de@acer.com

https://acer-being-signage.com/

Anzeige