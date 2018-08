Am 13. Juli wurde die neuen Generali-Arena mit dem Spiel BVB gegen FK Austria Wien eingeweiht – die Austria und insgesamt 17.000 Besucher feierte ihre Rückkehr nach Wien-Favoriten. BVB war Ehrengast und siegte 1:0. Das Resultat minderte in keiner Weise die Freude des FK Austria an der neuen Spielstätte, die von 2014 bis 2018 für 42 Millionen Euro zur Hälfte völlig neu errichtet worden war.

Im Juli 2016 wurde mit dem Abbruch der Westtribüne begonnen, bevor im November der Abbruch der Nordtribüne und seit Februar 2017 der Wiederaufbau erfolgte. Zunächst wurde der Neubau der Westtribüne an das Dachniveau der Osttribüne angeglichen, bevor im August 2017 die neue Nordtribüne folgte, die im Januar mit VIP-Bereich, Skyboxen, Business-Seats, Logen und Festsälen sowie den Ehrentribünen im Rohbau schließlich fertiggestellt wurde. Der Westbereich des Stadions wurde im Zuge dessen zur neuen Familientribüne. Zudem wurde die noch letzte offene Ecke zwischen Ost- und Südtribüne geschlossen. Auf der Südtribüne wurde der Medienbereich modernisiert, sodass auch dieser künftig den UEFA-Champions-League-Anforderungen gerecht wird. Ebenso sind dort auch die Sicherheitszentrale, der ARENA-VIP-Klub, aber auch alle technischen Räumlichkeiten (Mannschaften, Schiedsrichter) untergebracht.

Auch ein neues Lighting wurde installiert. Dabei wurden Lösungen von Zumtobel und Thorn genutzt. Ausstatter Zumtobel Group ist Sponsor der Vereine BVB und FK Austria.

Die Tribünen und Freiflächen werden zukünftig mit dem asymmetrischen LED-Fluter Areaflood Pro von Thorn mit 4.000 K Farbtemperatur präzise ausgeleuchtet. Mit einer ausgezeichneten Optik minimiert Areaflood Pro das Streulicht und maximiert den Komfort für die Zuschauer und die umliegenden Anwohner.

Eine Hauptrolle bei der Lichtlösung spielt „SLOTLIGHT infinity“ von Zumtobel. Die schlanke Lichtlinie kommt in den Bürobereichen der Nordtribüne, Kassen, Eingangsbereichen, Erschließungen und Allgemeinbereichen zum Einsatz. Dabei ist sie in allen Varianten anzufinden, sei es Anbau, Einbau in Rigips oder Beton, oder abgehängt mit einem Direkt- und Indirektanteil, als Einzelleuchte oder Lichtlinie in Silber und Schwarz mit warmweißer Lichtfarbe. Die Lösung übernimmt mittels ihrer besonders gleichmäßigen Ausleuchtung die Lichtführung und wird so zu einem Element der Architektur.

Die Eingangsbereiche sind mit „CAELA“ von Zumtobel ausgestattet, einer Pendelleuchte in Schwarz, die mit ihrer äußerst flachen und edlen Erscheinung und klarem Design den Raum mitgestaltet. In den Büro- und Presseräumen ist „MIREL evolution“ im Einsatz, eine extrem energieeffiziente, aber zeitgleich zurückhaltende Einbauleuchte mit fortschrittlicher LED-Technologie und sichtbaren LED-Linsen. Die Interviewzonen werden durch „MILDES LICHT V“ mit integrierter „tunableWhite“-Technologie beleuchtet. Durch diese Technologie ist die stufenlose Einstellung der Farbtemperatur von 3.000 bis 6.000 K wird den speziellen Anforderungen einer flimmerfreien TV-Übertragung gerecht. Dabei ist auch das Dimmen der LED-Leuchten bis auf 0% möglich. Das Licht kann bedarfsgerecht und je nach Tageslichtmenge und -farbe individuell angepasst werden und ergänzt somit optimal und auf subtile Weise das vorhandene Tageslicht.

Im Herzstück der Nordtribüne, in den Skyboxen, im Businessbereich und den Eventräumen, taucht der Zuschauer in eine völlig neue Welt ein. Im Gegensatz zu den Allgemeinbereichen verleiht eine Direktlicht-Lösung mit niedriger warmer Farbtemperatur (2.700 K) eine festliche Atmosphäre aus Licht und Schatten: „INTRO“, ein modulares LED-Beleuchtungssystem mit „liteCarve“-Reflektortechnologie, und das Strahlersystem „VIVO“ setzen Akzente im Raum – in die Möbel integrierte RGB LED-Lichtlinien vervollständigen das Interieur nach einem Design von DO&CO mit farblichen Licht. Auch für den neu errichteten Austria-Fanshop wurde der Strahler ausgewählt, um die Fanartikel ins richtige Licht zu setzen.

In den Allgemeinbereichen und Tiefgaragen sind Funktionsleuchten wie „Aquaforce LED“ und „Chalice“ von Thorn und „PANOS“-Downlights von Zumtobel im Einsatz. Die Trainingsplätze werden mit „Champion“ von Thorn beleuchtet – komplett inklusive Masten.

Alle Leuchten der Zumtobel Group sind mit DALI-dimmbaren Vorschaltgeräten ausgestattet und so individuell für den Nutzer und unterschiedliche Situationen einstellbar.

