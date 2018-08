Mit dem neuen Einsteigermodell will der Hersteller den Markt für hochauflösende Monitore mit besetzen – eine der Anwender-Zielgruppen sind Kreativ-Berufe. Der UJ590 löst mit 3.840 x 2.160 p auf. Das Kontrastverhältnis liegt bei 3.000:1. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln können Inhalte in Originalqualität wiedergegeben werden, was etwa für semi-professionelle Fotografen und Video-Editoren sowie Grafik-Designer und Architekten von Nutzen ist. Die UHD Upscaling-Technologie kann auch Inhalte in niedrigerer Auflösung quasi auf eine UHD-Auflösung skalieren.

Mit einer Farbtiefe von bis zu 1 Milliarde fein abgestufter Farben bietet der UJ590 ein 64-mal breiteres Farbspektrum als Monitore mit 8-bit-Panel, die standardmäßig nur etwa 16,7 Millionen Farben abbilden. Die Funktionen Picture-in-Picture und Picture-by-Picture ermöglichen das gleichzeitige Aufrufen von Dokumenten auf derselben Benutzeroberfläche – auch von unterschiedlichen kompatiblen Eingabemedien. Zudem verfügt der Monitor über HDMI-Anschlüsse und einen Display-Port. WeitereFunktionen sind der integrierte Eye-Saver-Modus und die Flicker-Free-Technologie.

Der UJ590 verfügt über ein rahmenloses Design und ist mit 56,4 mm Tiefe sehr schlank. Das Modell nutzt einen Y-förmigen Standfuß und kann mit einer Vesa-Halterung auch an der Wand befestigt werden.

Der UJ590 ist in 32″ für 469 Euro (UVP) erhältlich. Das Modell ist bereits seit Juni 2018 im Handel verfügbar.

