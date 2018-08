Der FlexScan EV2430 besitzt ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine Auflösung von 1.920 × 1.200 p. Das mit einem IPS LCD Panel ausgestattete Modell erlaubt Betrachtungswinkel von 178° (hor./vert.) und erreicht ein Kontrastverhältnis von 1000:1. Die typische Helligkeit liegt bei 300 cd/m².

Der Monitor ist um 131 mm höhenverstellbar und reicht dabei auch bis ganz unten auf die Standfuß-Platte. Der Neigungswinkel beträgt 35° nach oben bzw. 5 Grad nach unten. Das Gerät besitzt einen Schwenkwinkel von 344° sowie einen Drehwinkel von 90° sodass es im Hochformat verwendet werden kann.

Der EV2430 ist flimmerfrei. Zudem ermöglichen fünf voreingestellte Modi (darunter zwei mit benutzerdefinierbaren Einstellungen) die richtige Einstellung für jede Anwendung. Die Modi lassen sich auf Knopfdruck wechseln.

Hersteller Eizo stattet seine Monitore mit EcoView-Technologie aus, um ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Der EcoView-Optimizer senkt den Energieverbrauch, indem bei der Anzeige überwiegend dunkler Inhalte die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringert und die Farbsättigung erhöht wird. Auto EcoVie passt die Helligkeit des Bildschirms automatisch an Helligkeitsänderungen in der Umgebung an, um den Energieverbrauch zu senken und einer Überanstrengung der Augen entgegenzuwirken. Ein Präsenz-Sensorschaltet den Screen automatisch in den Energiesparmodus, wenn der Anwender seinen Arbeitsplatz verlässt. Kehrt der Nutzer zurück, wird der Screen wieder heller. EcoView reagiert dabei sowohl auf Bewegungen als auch auf Körperwärme. Mithilfe dieser Technologien wird der typische Energieverbrauch auf 12 Watt reduziert (Herstellerangabe).

Zudem verfügt der Monitor über einen Paper-Modus, bei dem die Farbtemperatur des Displays angepasst wird. Durch Reduzierung der Farbtemperatur wird der Blauanteil des Lichts verringert, um einer Ermüdung der Augen entgegenzuwirken.

Weitere Features

1x DisplayPort, 24-poliger DVI-D- und 15-poliger D-Sub-Mini-Eingang

USB-Hub mit 1x Upstream und 2x Downstream

2x integrierte 1-W-Lautsprecher mit Stereo- und Kopfhörerbuchse

sRGB, Movie, Paper sowie zwei benutzerdefinierbare Einstellungen

Kein Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Netzschalter

Konformität mit Energy Star und TCO Certified Displays

Die unverbindliche Preisempfehlung für den FlexScan EV2430 beträgt 339 Euro.

Anzeige