„Ich brauche nicht zu betonen, dass mir Cancom sehr am Herzen liegt. Aber das Wachstum der Primepulse Gruppe und die damit für mich zunehmenden Aufgaben lassen eine Doppelfunktion als Vorstand künftig nicht mehr zu. Mit Thomas Volk steht ein hervorragender Nachfolger bereit, dem ich meine Cancom ruhigen Gewissens anvertrauen kann. Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat dies einstimmig mitträgt“, sagte Klaus Weinmann, Vorstandsvorsitzender der Cancom SE. „Ich möchte die Transformation der Cancom Gruppe in Richtung des Cloud- und Managed-Services-Geschäfts aber weiter unterstützen. Ich werde die Aktionärinnen und Aktionären daher bitten, mir den Einzug in den Aufsichtsrat zu ermöglichen“, so Weinmann.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats. Als neuer Vorstandsvorsitzender werde ich den Kurs der Cancom als Systemhaus weiterführen und die Entwicklung des Cloud-Solutions-Geschäfts als Priorität international ausbauen. Damit wird die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens langfristig gesichert, und die Kunden werden im Zuge Ihrer eigenen Digitalisierung optimal unterstützt“, sagte Thomas Volk, President & General Manager der Cancom SE.

Thomas Volk ist seit dem 1. November 2017 President & General Manager sowie Vorstandsmitglied der Cancom SE. Herr Volk verantwortet bereits heute die Go-To-Market-Strategie des Konzerns sowie im Wesentlichen die Bereiche Marketing, Vertrieb, Consulting und das internationale Geschäft. Thomas Volk kann langjährige, internationale Erfahrung und Erfolge als CEO und General Manager unter anderem bei verschiedenen Global Playern aber auch mittelständischen Unternehmen der IT-Branche vorweisen. Zudem verfügt er über ausgeprägte Kompetenzen bei Wachstums- und Transformationsprozessen. Darüber hinaus führte und begleitete er zahlreiche M&A-Transaktionen und Integrationen, zuletzt die beiden Akquisitionen der Cancom Gruppe in Großbritannien. Herr Volk wird mit der Übernahme des Vorstandsvorsitzes nun auch für die Gesamtstrategie der Cancom Gruppe verantwortlich sein.

