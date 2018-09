Wie JCDecaux jetzt bekannt gab, hat die 100-prozentige Tochtergesellschaft JCDecaux Advertising (Shanghai) Co. Ltd. nach einer Ausschreibung einen neuen 10-Jahres-Werbevertrag mit der Tianjin Metro Resource Investment Co. Ltd. abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft der Tianjin Rail Transit Group. Die beiden Parteien werden ein Joint Venture (60% im Besitz von JCDecaux und 40% im Besitz der Metro) für den Betrieb und das Management von Werbemedien in den Linien 5 und 6 und Bahnhöfen der Tianjin Metro gründen.

Dieser Vertrag umfasst die bestehenden Medien einschließlich aller Lightboxen und Anzeigen sowie neue Medienformate, die in Zukunft entwickelt werden. Der Vertrag trat am 1. Juli 2018 in Kraft, teilte der Außenwerber weiter mit. Vor allem die neuen digitalen Medien dürften für den Media Owner lukrativ werden.

Tianjin ist eine der vier Gemeinden unter direkter Verwaltung der chinesischen Zentralregierung und auch die größte Küstenstadt in Nordchina. Die Stadt hat eine Gesamtbevölkerung von fast 15,6 Millionen Einwohnern.

Tianjin Rail Transit besteht derzeit aus fünf U-Bahn-Linien einschließlich der Linien 1, 2, 3, 6 und 9 mit einer Gesamtfahrstrecke von 197 km und einem täglichen Passagierverkehr von über 1 Million. Die neue Linie 5 wird später in diesem Jahr eröffnet. JCDecaux betreibt seit 2006 U-Bahn-Medien in Tianjin mit exklusiven Betriebsrechten an mehr als 2.500 Werbemedien in 22 Stationen der Tianjin Metro Line 1.

