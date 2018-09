Schnell und unkompliziert von überall zugänglich, lässt sich mit Key2OOH der optimale Werbedruck beziehungsweise das optimale Budget für den strategischen Einsatz von Außenwerbung im Rahmen einer Kampagne bestimmen.

Dazu erhält der User Leistungswerte und Informationen zum Leistungsbeitrag von Out of Home als Gattung zur Unterstützung unterschiedlicher KPIs wie Aufmerksamkeit, Vertrautheit, Image oder Call-to-Action.

Der Mechanismus des neuen Online-Dashboards beruht auf einer mehrjährigen, umfassenden Werbewirkungsstudie, für die der FAW die Untersuchung von bisher 236 Kampagnen in 59 Erhebungswellen mit fast 50.000 Interviews veranlasst hat. Out of Home legt damit als erstes Medium eine Wirkungsstudie vor, deren Parameter und Ergebnisse Grundlage eines frei verfügbaren Online-Tools sind.