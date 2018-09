Ein Dank an Dave Haynes der über Nissan Crossing heute auf seinem Blog berichtet. Der Autor dieser Zeilen lebte in den 90er Jahren in Tokio und verbrachte viele Wochenenden in den Showrooms. In jüngster Zeit hat Nissan den inner-city Showroom Ginza Crossing vom Mief der letzten Jahrzehnte befreit

Heart Beat Facade – die innovativen virtuellen Fassadenelemente mit LED-Leuchten sind in die Glasflächen des zweiten Stockwerks integriert und verändern sich dynamisch. Die Beleuchtung füllt die Kreuzung Ginza-4-Chome und die Straßen von Ginza mit Farben und ändern regelmäßig ihre künstlerischen Inhalte.

Zurzeit präsentiert Nissan ein „Geometrisches Aquarium“ auf der virtuellen Fassade. Von außen fällt die digitale virtuelle Fassade sofort ins Auge. Die Fassade von Nissan Crossing leuchtet zurzeit mit Meer- und Wasser-Motiven. Die blaue Beleuchtung brachte virtuelle Kühle in die in diesem Jahr besonders heißen Sommernächte in Ginza. Grafisch gestaltete Fische schwimmen im blauen Ozean im Einklang mit der Innenbeleuchtung und schaffen eine kühle Atmosphäre im gesamten Veranstaltungsort.

Interaktive Wand

Die Interaktive Wand ist das Tor zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Nissan und die neuesten Technologien für eine nachhaltige Mobilitätsgesellschaft. Besucher erfahren alles über die Geschichte von Nissan, von legendären Autos bis hin zu den ultimativen Rennmaschinen.

Anzeige