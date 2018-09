Digital Signage Content Effektiver Content kann so einfach sein

Der Touchscreen in der Nähe der Kassenzone fungiert als Extended Shelf Touchpoint. Tchibo hat bisher auf iPads gesetzt, die wie Flamingos auf dünnen Ständer in den Ecken der Tchibo-Filialen ein einsames Leben führten. Sie wurden einfach mangels Größe übersehen.

Die LFD-Touchscreens in Portrait-Modus sind groß genug, prominent an der Kassenzone installiert und wie hier zu sehen, von nur online-erhältlichen Produkten (Dirndl) eingerahmt. So können digitale Touchpoints Kunden funktionieren. Die Kombination aus Merchandise (Materialität, Schnitt) und digitaler Bestellmöglichkeit.

Der Intro-Content auf dem Screen lädt aktiv zur Nutzung ein (Hallo!) und erklärt die zusätzlichen Funktionen. Simpel aber effektiv.

