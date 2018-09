Digital Signage Projekte Calvados Experience – so kreativ inszeniert man Apfelbranntwein

Besucher der „Calvados Experience“ in Pont-l’Evêque in der Normandie entdecken die alten Techniken, die Äpfel in Calvados verwandeln – auf ihrem Weg von den Obstplantagen der Region bis zum fertigen Apfelschnaps.

Um die französische Spirituosenspezialität noch erfahrbarer zu machen, hat Dienstleister Sarner International eine multisensorische und AV-gestützte Reise durch die Jahrhunderte von den Wikingern bis heute konzipiert und umgesetzt.

Am Schluss der AV-Tour steht eine Verkostung und die Möglichkeit, Calvados-Spezialitäten zu erwerben. Das spannende 3-jährige Projekt unter der Leitung von Creative Director Mike Bennett wurde konzipiert, um sowohl große Gruppen als auch einzelne Besucher und Familien effektiv ansprechen zu können.

An dieser Stelle findet sich ein Video zur Calvados Experience, das sich nicht einbetten lässt.

