Wem vor Abflug in einer der bisherigen Lufthansa Lounges die Zeit fehlt, für den hat der Kranich einen neuen Service entwickelt, der seit September 2018 für sechs Monate am Airport München getestet wird: „Delights to Go“.

In zentraler Lage im Terminal 2 nahe Gate G 19 können sich Lufthansa-Fluggäste mit Lounge-Zugangsberechtigung in einem attraktiv gestalteten Self-Service-Bereich mit hochwertigen Snacks und Getränken versorgen. Die Authentifizierung für das kostenlose Angebot erfolgt am Eingang des Bereichs mit der Bordkarte.

Durch die Bedienung einer interaktiven Benutzeroberfläche wählt der Gast am Screen eine von drei Genießerboxen aus den Kategorien Classic (Hauptkomponente beipielsweise Thunfischcreme-Wrap oder Griechischer Bauernsalat), Balance (zum Beispiel Sprossen-Sandwich mit Birne und Feigensenf oder Quinoa-Ingwer-Salat) oder Local (beispielsweise Münchner Wurstsalat oder Leberkäse-Laugenecke). Ergänzt werden diese Komponenten durch einen süßen oder herzhaften Snack, ein Stück frisches Obst und ein kleines Wasser. Das Angebot variiert alle zwei Wochen.

Die robuste Pappschachtel, rutscht dann in das ergonomisch platzierte Ausgabefach direkt unter dem Display. Direkt daneben hat der Gast die Wahl zwischen einer Kaffeespezialität, Tee, Wasser und verschiedenen Säften. Den Becher kann er in eine Aussparung in der Box stellen, diese in eine bereitliegende Papiertüte packen und zum Abflug-Gate eilen.

Lufthansa entwickelte die neue Option für den schnellen Genuss, nachdem ein erster Feldtest in einer Frankfurter Senator Lounge gezeigt hatte, dass viele eilige Lounge-Gäste sich eine effiziente, zeitsparende Verpflegungs-Möglichkeit in Form eines To-Go-Angebotes wünschen.