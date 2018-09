Die Displays der mit verbessertem Design und umfangreichen Funktionen daherkommenden sehr lichtstarken Outdoor Screens von High Brightness sind ab jetzt im Raum EMEA verfügbar – bis auf die größte Variante.

Die Large Format Displays sind mit einem patentierten Dynamic Thermal Transfer System ausgestattet, das den Betrieb bei extremen Temperaturen von -35°C bis +60 °C ermöglicht.

Erhältlich ist die Serie in den Größen 43″, 49″ und 55″ und in Kürze auch in 65″. Laut Hersteller verfügt das Xtreme High Bright Outdoor Display über die höchste Umweltbewertung seiner Klasse sowie den größten Betriebstemperaturbereich. Zum Einsatz kommen TN Panels, die von stoßfestem Glas nach IK10 zum Schutz vor Beschädigungen ausgestattet sind. Die Luminanz liegt bei 2.500 nits .

Weitere Features sind die Fernüberwachung und die lokale Überwachung, eine Sperre für die IR-Steuerung sowie eine Sperre der Tastenleiste für eine sichere Installationen. Zudem ist das Display mit einem Eingangsfach und einer Kabelabdeckung ausgestattet. Das optische Bonding verbessert die Lesbarkeit und den Kontrast bei direkter Sonneneinstrahlung und ein Viertelwellenplattenpolarisator ermöglicht eine Quer- oder Hochformatausrichtung für eine flexible Installation. Ein vollständig geschlossenes IP68-Gehäuse schützt vor dem Eindringen von flüssigen oder festen Partikeln.

Das neue Xtreme High Bright Outdoor Display ist ab sofort über das von Peerless-AV autorisierte Vertriebs- und Händlernetz in EMEA erhältlich.