Ob für den Praxistest der Produkte oder Gespräche mit Endkunden vor Ort: Der Showroom bietet Resellern den nötigen Raum, um sich mit den innovativen Digital Signage-Lösungen von Flip über Displays bis hin zu LED-Wänden vertraut zu machen. Mit der aktuellen Siewert & Kau „Try & Buy“ Händleraktion können Fachhändler das Flipchart zudem für eine zweiwöchige Testphase direkt an den Endkunden liefern lassen.

„Unser Ziel ist es, immer mit dem Ohr am Markt zu agieren und unser Angebot optimal auf den Bedarf unserer Kunden anzupassen. Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten profitieren Reseller stark davon, wenn sie diese vorab in einer realistischen Umgebung ausprobieren können. Um unsere Partner individuell zu beraten und zusammen die passende Lösung für ihre Kunden zu identifizieren, haben wir einen innovativen Showroom mit Produkten von Samsung ins Leben gerufen“, erklärt Björn Siewert, Geschäftsführer und Gründer von Siewert & Kau. „Als Standort für dieses Angebot setzen wir bewusst auf unser Headquarter in Bergheim, da dieses aus der Region um Köln, Düsseldorf und Bonn schnell und gut zu erreichen ist“, sagt Siewert.

Michael Vorberger, Head of Sales IT Display bei Samsung, über die Zusammenarbeit: „Der neue Showroom von Siewert & Kau ist für uns eine gute Möglichkeit, um unsere IF Full HD-Serie sowie unser digitales Flipchart und deren Funktionsmöglichkeiten in einer realistischen Umgebung erlebbar zu machen. Im modernen Konferenzraum-Ambiente von Siewert & Kau können sich Reseller selbst von den Vorteilen unserer LED-Wand und unseres ‚Samsung Flip‘ überzeugen und live erfahren, wie gut sich beide Lösungen ergänzen.“

Anzeige